Последнее обновление: 02.03.2020 10:14

ОБСЕ осудила нападение на журналистов «Sputnik Турция»

Категории: Турция СМИ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил нападение на сотрудников турецкого бюро агентства Sputnik в Анкаре. Об этом он написал на странице ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter.

«Я осуждаю угрозы и попытку нападения на троих журналистов Sputnik в Турции», — говорится в сообщении. Кроме того, Дезир выразил обеспокоенность в связи с информацией о задержании сотрудников агентства.

«Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов», — заявил он, передает РБК.

Ночью 1 марта о нападении на сотрудников Sputnik в Анкаре сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, неизвестные ворвались домой к трем журналистам, называя их предателями родины и угрожая.

В российском МИД сочли нападение на сотрудников агентства грубейшим нарушением прав журналистов и призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию. По информации ведомства, после нападения с вечера 29 февраля журналисты находятся в силовых структурах Турции. Связаться с ними пока не удалось.

Позднее в «Sputnik Турция» также сообщили о задержании главного редактора местного подразделения агентства Махира Бозтепе. В сообщении говорилось, журналиста перевозят в департамент полиции в Стамбуле.

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