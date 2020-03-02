В Казахстане полиция массово задерживала людей, пришедших на митинги

В разных городах Казахстана сотрудники полиции за 1-2 часа до начала намеченных на воскресенье, 1 марта, митингов приступила к задержанию десятков их участников в разных городах страны.

По информации организации "Oyan, Qazaqstan" ("Проснись, Казахстан"), в числе прочих инициировавшей проведение несанкционированных акций протеста, только в Алма-Ате задержаны около 30 человек, передает DW.

Также порядка 30 человек задержаны в столице страны Нур-Султане, возле здания акимата (городской администрации), где был намечен митинг в память об умершем в СИЗО несколько дней назад оппозиционере Дулате Агадиле.

В Шымкенте задержанию подверглись полтора десятка протестующих, некоторые из них выкрикивали "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"), сообщила корреспондент радио "Азаттык".

Сайт Vlast.kz сообщает, что за некоторыми активистами слежка была установлена еще накануне вечером.

В минувшее воскресенье Акиматы в Алма-Аты и Нур-Султане были оцеплены, в центре городов было перекрыто автомобильное движение, телефонная связь и интернет блокированы.

Выйти 1 марта на митинги призвали после смерти Дулата Агадила целый ряд оппозиционных объединений: "Oyan, Qazaqstan", запрещенное в Казахстане движение "Демократический выбор Казахстана" беглого банкира Мухтара Аблязова, движения "Көше партиясы" и "Республика".

42-летний гражданский активист Дулат Агадил скончался в СИЗО Нур-Султана 25 февраля через несколько часов после того, как его туда доставили. Сразу после сообщения о смерти оппозиционера десятки его сторонников собрались у здания МВД Казахстана, требуя расследовать причины смерти Агадила и отставки министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева. Полицейские задержали около 30 человек.