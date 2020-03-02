В Израиле стартовали третьи за год выборы в парламент

В понедельник, 2 марта, впервые в истории Израиля пройдут третьи за 11 месяцев парламентские выборы. Претендентов на большинство голосов, как и в предыдущие разы, двое — правоцентристская партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху и левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим начальником Генерального штаба Бени Ганцем.

Избирательный цикл начался в апреле прошлого года, но выборы не выявили победителя: «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» получили по 35 из 120 мест в парламенте. Сформировать кабинет министров никто из них не смог, из-за чего в сентябре вновь прошли выборы, на которых левоцентристы набрали на один мандат больше — 33 против 32 у «Ликуд».

После вторых выборов снова никто не смог заручиться поддержкой минимум 61 депутата, что спровоцировало новое голосование. Оно впервые проходит в понедельник (обычно выборы назначаются на вторник).

Для повышения явки 2 марта объявлено выходным, однако, по сообщениям израильских СМИ, такой расчет может не сработать: многие избиратели устроили себе длинные выходные и уехали отдыхать. Всего правом голоса обладает около 6,5 млн израильтян, явка на последние выборы составила 69,8%, пишет РБК.

Опросы, проведенные накануне нынешних выборов, предсказывают либо небольшое преимущество «Ликуда» (согласно опросу Channel 12, партия Нетаньяху может получить 35 мест, а блок во главе с Ганцем — 33), либо получение равного результата: опрос Channel 13 обещает обоим фаворитам по 33 места.

На третьем месте, согласно этому опросу, будет Объединенный список (в него входят несколько арабских партий Израиля), который может получить 15 мест. Далее следуют Альянс левых партий во главе с «Аводой» — девять мест и партия «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана — шесть.

Именно с выхода Либермана из правящей коалиции с «Ликудом» в начале 2019 года начался политический кризис. Остальные места распределятся между несколькими религиозными партиями.