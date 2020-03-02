В Праге вновь прошла многотысячная акция против премьера Бабиша

Тысячи граждан Чехии вышли в воскресенье, 1 марта, в центр Праги на акцию протеста с требованием отставки лидера движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра и в знак поддержки демократических институтов страны.

Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии", в 2019 году поставившее Бабиша перед выбором: отставка до 31 декабря либо уход от руководства своей бизнес-империей. Так как Бабиш в отставку не ушел, движение объявило о том, что крупномасштабные акции протеста будут проходить на регулярной основе, передает DW.

Лидер "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж заявил о практике злоупотребления властью и нападкам на демократические институты со стороны Бабиша. "Если так будет продолжаться, мы окажемся там же, где сейчас находятся Венгрия и Польша", - заявил он. Возмущение критиков Бабиша вызвало и назначение уполномоченного по правам человека 81-летнего Станислава Кречека, которого обвиняют в дискриминационных по отношению к народности рома заявлениях.

16 ноября 2019 года на акцию с требованием отставки Бабиша в Праге вышло 250 тысяч человек. Организаторы приурочили ту демонстрацию к 30-летней годовщине начала "бархатной революции", которая положила конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Тогда разгон студенческой демонстрации 17 ноября 1989 года послужил катализатором протестной активности граждан.

Массовые акции протеста против Андрея Бабиша начались в конце апреля 2019 года. Его обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert.

В 2006 году дочерняя фирма Agrofert - Inoba - приобрела под Прагой разорившееся сельскохозяйственное предприятие. На его земле был построен отель и центр отдыха "Гнездо аиста", на строительство которого использовались деньги, полученные Inoba от ЕС. Изначально эти субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Владельцами отеля стали родственники Бабиша.

Сторона обвинения утверждала, что предприниматель получил почти 2 млн евро обманным путем. Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным, отвергая предложения о переговорах. Уголовное дело в отношении чешского премьера было прекращено в начале сентября 2019 года.