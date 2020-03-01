Парламентские выборы в Словакии выиграла оппозиция

На прошедших в субботу, 29 февраля, выборах в Национальный совет (парламент) Словакии убедительную победу одержала оппозиционная партия "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO).

Партия Игоря Матовича получила почти 25 процентов голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия в Братиславе в воскресенье, 1 марта, после обработки более 98 процентов избирательных бюллетеней. Правящая партия "Направление - Социальная демократия" (Smer-SD) занимает второе место с 18,4 процента голосов, передает DW.

Премьер-министр страны Петер Пеллегрини уже поздравил лидера OĽaNO Матовича с победой на выборах, отметив, что "у него хороший маркетинг, но нам будет интересно, как он справится со своим постом". "Маркетинг только помогает прийти к власти, но этого недостаточно для управления страной", - подчеркнул премьер.

На прошлых парламентских выборах в 2016 году OĽaNO набрала лишь 11 процентов, Smer-SD - 28,3 процента. Результат нынешнего голосования в общем и целом сходится с результатами экзитполов. Наблюдатели ожидают тяжелых переговоров о создании коалиции, поскольку 46-летний победитель выборов Матович считается непредсказуемым политиком. По мнению наблюдателей, OĽaNO может создать коалицию с еще тремя партиями либерального и консервативного толка, которая будет обладать 90 из 150 голосов в парламенте.

Во время своей предвыборной кампании Матович обещал бороться с коррупцией. "Теперь, без всяких сомнений, мы избавимся от мафии", - заявил он после выборов в телеэфире. Партия OĽaNO положительно относится к членству Словакии в ЕС и НАТО.

На исход выборов повлияло резонансное убийство 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой, которые были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65-ти километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Спустя год после преступления перед судом предстал словацкий бизнесмен и мультимиллионер Мариан Кочнер, обвиненный в том, что в феврале 2018 года он заказал убийство Яна Куцияка. Убийство Яна Куцияка вызвало огромную волну протеста в стране. Критике подверглась правящая партия, по мнению оппозиции, именно ее представители допустили проникновение коррупции и криминала во власть.