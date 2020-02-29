Швейцария отменила из-за коронавируса Женевский автосалон и другие крупные мероприятия

В связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в ряде стран мира Швейцария запретила проведение крупных мероприятий. В пятницу, 28 февраля, Федеральный совет в Берне отменил, среди прочего, 90-й Женевский автосалон (GIMS), который должен был пройти со 2 по 15 марта.

По меньшей мере до 15 марта в стране не допускается проведение мероприятий, на которых присутствуют более тысячи человек, сообщило швейцарское правительство по итогам экстренного заседания. "Защита населения является для Федерального совета приоритетной задачей", - говорится в заявлении. Решение принято за три дня до начала Женевского автомобильного салона, организаторы которого ожидали порядка 600 тысяч посетителей, передает DW.

Глава Женевского автосалона Морис Турреттини выразил сожаление в связи с отменой мероприятия, но подчеркнул, что здоровье всех его участников является "абсолютным приоритетом". "Речь идет о форс-мажорных обстоятельствах. Это горькая потеря для экспонентов, которые вложили в свое присутствие в Женеве значительные средства. Но мы убеждены, что все пострадавшие поймут это решение", - отметил он.

По его словам, еще неделю назад никто не мог предполагать такое развитие ситуации, но все изменилось после появления первых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии. Стоимость проданных на автосалон билетов будет компенсирована.

Ранее был отменен также запланированный на апрель Женевский салон часов.