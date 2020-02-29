Из-за коронавируса США могут перенести саммит АСЕАН

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был пройти 14 марта в Лас-Вегасе (штат Невада), перенесен из-за угрозы, связанной с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в американской администрации.

Официального подтверждения этой информации в Госдепартаменте США пока нет. Ранее госсекретарь Майкл Помпео говорил, что подготовка к встрече продолжается.

Саммит АСЕАН - не единственное мероприятие, от которого решили отказаться в целях предосторожности. Так, 28 февраля в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что отменяют свой ежегодный симпозиум, запланированный на 17-19 марта в швейцарской Лозанне, передает DW.

"Это было трудное решение, так как мероприятие каждый год собирает около 1000 человек со всего мира, однако необходимо обеспечить хорошее самочувствие и безопасность сотрудников агентства и всех заинтересованных сторон", - отметил председатель исполнительного комитета WADA Витольд Банька.

Между тем, как сообщил сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer, общее число зафиксированных в мире случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 на 06.30 29 февраля достигло 85 207. При этом от последствий заболевания COVID-19 скончались 2 924 человека, выздоровели 39 487.