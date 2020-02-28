Лукашенко обяжет частные компании создавать профсоюзные первички

Лукашенко поручил ФПБ подготовить проект указа, который обяжет частные предприятия создавать у себя профсоюзные первички, что, естественно, подразумевают уплату членских взносов.

«Подготовьте, если не понимают, мой указ о создании в частных предприятиях профсоюзных первичных организаций. Это не спонтанное решение: мне надоело слушать от него (Михаил Орда – глава ФПБ), когда приходит на доклад, каждый раз, он, ему уже тоже стыдно об этом говорить, в конце «Александр Григорьевич, вот мы создали в частных предприятиях две десятка». А остальные? «Не хотят». Надо заставить их. Это, это… это же нормально. И я думаю, самые демократичные страны нас, вот тут есть представители из России, я читал, гости у нас, да? Я думаю, они нас тоже не осудят. (Орда с места: «Вон, Латвия аплодирует») За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека»…