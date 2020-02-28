Последнее обновление: 28.02.2020 11:50

Торги на биржах Китая завершились очередным обвалом

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись в пятницу падением основных индексов более чем на 3%. Подобная негативная динамика наблюдается на фондовых рынках материкового Китая с начала этой недели, свидетельствуют данные на их официальных сайтах.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс «Шанхай композит» к закрытию торгов упал на 3,71%, до отметки 2880,30 пункта. Негативной динамикой охвачены все голубые фишки. Самый большой спад зафиксирован по сводным индексам компаний, занятых в таких сферах, как информационные (6,06%) и телекоммуникационные технологии (6,06%). Потери понесли также держатели активов торговых (4,24%) и промышленных (4,09%) компаний, передает ТАСС.

В минусе закрылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки «Шэньчжэнь компонент» снизился на 4,80%, до 10 980,77 пункта. Отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 сократился на 3,55%.

Снижение деловой активности на биржах материкового Китая произошло после серьезного падения индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Американский промышленный индекс Dow Jones потерял по итогам торгов в четверг 1190,95 пункта (4,42%).

Инвесторы в настоящее время проявляют осторожность из-за неопределенности в отношении последствий распространения коронавируса для мировой экономики. Число случаев заражения им за пределами Китая значительно выросло на этой неделе. Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наибольшую обеспокоенность сейчас вызывает именно распространение нового коронавируса за пределами Китая. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах.

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