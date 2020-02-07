Акции Китая показали рекордное за 9 месяцев недельное снижение

Китайские акции завершили небольшим ростом торги в пятницу, однако провели худшую неделю за девять месяцев из-за опасений по поводу экономических последствий эпидемии коронавируса, унесшей жизни более 630 человек.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,3% до 2.875,96 пункта, а с начала недели упал на 3,4%. Индекс “голубых фишек” CSI300 практически не изменился в пятницу и завершил неделю снижением на 2,6%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3% до 27.404,27 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises - на 0,55% до 10.705,17 пункта.

Финансовый субиндекс CSI300 снизился на 0,4%, потребительский сектор прибавил 0,8%, сектор недвижимости потерял 0,8%, передает Reuters.

Центробанк Китая увеличит поддержку экономики, чтобы смягчить удар от вспышки коронавируса, однако активность, как ожидается, восстановится только после того, как вирус удастся взять под контроль, сказал заместитель председателя ЦБ Пань Гуншэн в пятницу.

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу заверил президента США Дональда Трампа, что Китай делает все возможное, чтобы сдержать новый коронавирус.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг сообщила, что пока рано говорить о том, что эпидемия проходит пик.