Бывший вице-премьер Словакии получил 19 лет тюрьмы за мошенничество

Специальный уголовный суд Словакии приговорил в четверг бывшего вице-премьера, экс-министра экономики страны Павола Руско к 19 годам лишения свободы за мошенничество.

Об этом сообщило Словацкое радио, передает ТАСС.

Согласно вердикту, Руско будет отбывать наказание в тюрьме с максимально строгим режимом. Прокуратура требовала для него 20-летнего заключения.

Руско обвинялся в фальсификации финансовых документов примерно на €69 млн. Бывший политик, по данным следствия, участвовал в махинациях, будучи гендиректором крупнейшего местного коммерческого телеканала "Маркиза". Сам он отвергает предъявленные ему обвинения и намерен оспорить приговор.

В июне 2019 года Руско был взят под стражу, но вскоре его освободили под залог. Суд рассматривал его дело с июля. Также по этому делу проходит находящийся в заключении теневой бизнесмен Мариан Кочнер, который также получил 19 лет тюрьмы. В другом громком процессе - об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака - Кочнер фигурирует как заказчик преступления, за что ему грозит пожизненное заключение.

Руско с 2002 по 2003 год был заместителем председателя парламента Словакии, а с 2003 по 2005 год - вице-премьером и министром экономики республики. С 1995 года он занимал пост генерального директора телеканала "Маркиза", который затем перешел в его собственность.