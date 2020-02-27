Последнее обновление: 27.02.2020 11:04

СК Беларуси на месяц продлил расследование исчезновения Юрия Захаренко

Следственный комитет Беларуси на месяц продлил предварительное расследование исчезновения Юрия Захаренко

Об этом сообщил правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи бывшего министра внутренних дел и являющийся главой общественной комиссии по расследованию политических похищений, передает БелаПАН.

«О результатах расследования вам будет сообщено дополнительно», — говорится в уведомлении на имя Волчека за подписью начальника отдела центрального аппарата СК Юрия Варавко.

Расследование было возобновлено после того, как 16 декабря радиостанция Deutsche Welle обнародовала интервью с бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаравским, который признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года). По утверждению Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Гаравский попросил убежища в Швейцарии.

«Это и есть основание, когда есть реальный свидетель и он говорит, что совершил. И чтобы снять пятно с государства, надо возобновить предварительное следствие. Верят они или не верят, но обязаны возобновить, обязаны потребовать от Европы показания Гаравского. Брюссель может поделиться информацией и направить своих представителей», — сказал правозащитник.

В декабре 2019 года СК возобновил также предварительное следствие по факту исчезновения Гончара и Красовского.

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