Последнее обновление: 27.02.2020 11:04

БДИПЧ ОБСЕ через неделю представит отчет о парламентских выборах в Беларуси

БДИПЧ ОБСЕ планирует опубликовать отчет по парламентским выборам в Беларуси через неделю, сообщила директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

"Через неделю мы планируем опубликовать наш отчет по наблюдению за выборами. Мы его представим и после этого будем готовы более подробно обсудить", - сказала Ингибьерг Сольрун Гисладоттир (цитата БелТА).

Директор БДИПЧ ОБСЕ сегодня в Минске принимает участие в международной конференции, организованной Верховным судом при сотрудничестве с БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы, в ходе которой обсуждаются вопросы единого процессуального кодекса как инструмента реализации права на справедливое судебное разбирательство по гражданским и экономическим делам.

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