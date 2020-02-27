БДИПЧ ОБСЕ через неделю представит отчет о парламентских выборах в Беларуси

БДИПЧ ОБСЕ планирует опубликовать отчет по парламентским выборам в Беларуси через неделю, сообщила директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

"Через неделю мы планируем опубликовать наш отчет по наблюдению за выборами. Мы его представим и после этого будем готовы более подробно обсудить", - сказала Ингибьерг Сольрун Гисладоттир (цитата БелТА).

Директор БДИПЧ ОБСЕ сегодня в Минске принимает участие в международной конференции, организованной Верховным судом при сотрудничестве с БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы, в ходе которой обсуждаются вопросы единого процессуального кодекса как инструмента реализации права на справедливое судебное разбирательство по гражданским и экономическим делам.