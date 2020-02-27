Президент Румынии выдвинул на пост премьера Флорина Кыцу

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду, 26 февраля, выдвинул на должность премьер-министра страны Флорина Кыцу, который сейчас занимает пост министра финансов.

Флорин Кыцу собирается провести переговоры с парламентскими партнерами для образования большинства, а также внести в парламент список членов нового правительства. Свое назначение он назвал курсом Национал-либеральной партии (НЛП) на освобождение Румынии от Социал-демократической партии (СДП).

В начале февраля правительство Лудовика Орбана из НЛП было отправлено в отставку по итогам вотума недоверия. Его парламент объявил по инициативе СДП, передает DW.

Йоханнис затем поручил сформировать правительство Орбану. Конституционный суд же счел, что так возник правовой конфликт и что президент должен выдвинуть новую кандидатуру на пост премьера. В итоге Орбан сложил полномочия, а Йоханнис консультировался с партиями о новой кандидатуре на должность премьера.