Туркмения поправит конституцию ради пожизненного сенаторства

Государственные СМИ Туркмении опубликовали в понедельник, 24 февраля, проект поправок в конституцию страны. Они предполагают создание двухпалатного парламента: действующий уже Меджлис становится нижней палатой, появляется Халк Маслахаты (Национальный совет).

При этом бывшие президенты Туркмении автоматически становятся пожизненными членами верхней палаты парламента, а ее спикер будет исполнять обязанности тяжело больного президента или замещать его в случае смерти до назначения выборов нового главы государства.

Ожидается, что изменения будут приняты до конца 2020 года после формального публичного обсуждения, передает DW.

Публикацию конституционных поправок связывают с возможной передачей власти в стране, занимающей четвертое место в мире по запасам природного газа. Предполагается, что президент Гурбангулы Бердымухамедов готовит своего единственного сына 38-летнего Сердара в преемники, он уже был главой юридического комитета Меджлиса, заместителем министра иностранных дел, руководителем региона (Ахалского велаята), а в феврале отец назначил его главой нового министерства промышленности и строительства. В прошлом году туркменский президент несколько месяцев не появлялся на публике, это вызвало волну слухов о его смерти.

Национальный совет имел большое влияние при предыдущем президенте Сапармурате Ниязове, напоминает агентство "Фергана", а при нынешнем президенте верхняя палата парламента сначала была упразднена. Национальный совет возродили осенью 2018 года. На первом ежегодном съезде Халк Маслахаты принял решение об отмене коммунальных льгот, благодаря которым газ, вода и электричество были практически бесплатными для граждан.

На втором съезде Халк Маслахаты осенью 2019 года Бердымухамедов заявил о планах объединить этот орган и Меджлис в двухпалатный парламент.

Наблюдатели также отмечают, что норма о преемственности власти в действующей конституции - в случае смерти президента его полномочия должен исполнять глава Меджлиса - не сработала после смерти предыдущего президента в 2006 году. Тогда спецслужбы страны арестовали спикера, а исполнять обязанности президента стал вице-премьер Бердымухамедов.