Беларусь рассчитывает через год вступить в ВТО

Двусторонние переговоры по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию должны завершиться к июню, присоединение к организации возможно в конце текущего- начале следующего года.

"Если мы технически переговоры к лету завершим, то там где-то полгода должен быть административно-организационный период - идет сверка текстов, обязательств, каждая страна еще раз проверяет все заключенные договоренности. Где-то в конце текущего года - начале следующего мы можем это выполнить. Пока цель - завершить все двусторонние переговоры к июню", - сообщил сегодня первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, передает БелТА.

Очередная министерская конференция ВТО, на которой Беларусь могла бы присоединиться к организации, пройдет в июне в Нур-Султане. Однако с учетом несостоявшихся заседаний рабочей группы с США и Россией, график может незначительно сдвинуться.

"Я не думаю, что это будет иметь серьезные последствия для сроков нашего вступления. Даже если мы не сможем вступить летом, мы планируем завершить все двусторонние переговоры к июню этого года. Технически вступление в ВТО возможно 4 раза в год, на любой генеральной сессии Совета ВТО. Поэтому время у нас есть и до конца этого года и в начале следующего", - пояснил первый замминистра.

"Мы тесно координируем наши позиции с россиянами, чтобы по итогам вступления у нас не было ситуации, когда будет восстановлена граница для белорусских товаров. Российский рынок сохраняет для нас приоритет, и мы вступаем во многом на тех же условиях, на которых вступала Россия. Пока в наших документах практически не отходим от российских обязательств и нигде ни разу не нарушили таможенный тариф ЕАЭС", - подчеркнул Евдоченко.