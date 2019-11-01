США готовы поддержать Беларусь на пути в ВТО ради реформ

США готовы оказать Беларуси поддержку со вступлением в ВТО, чтобы убедиться в приверженности белорусских властей идеям либерального рынка и готовности проводить внутренние реформы.

"Члены ВТО желают видеть, насколько белорусское руководство привержено идеям либерального торгового режима и рынка", - заявила временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур во время Октябрьского экономического форума.

Она сказала, что США приветствуют решение властей Беларуси возобновить процесс вступления в ВТО после длительной паузы и соответственно проводить внутренние реформы.

«Мы поможем Беларуси с такими изменениями как равные условия для предприятий всех форм собственности, улучшение условий ведения бизнеса, торговли, отказ от регулирования цен. Равные условия предполагают новые возможности, в том числе и для американских предпринимателей в Беларуси", - сказал дипломат.

«США готовы поддержать Беларусь в этих важных шагах на благо будущего всего белорусского народа", - резюмировала Дженнифер Мур.