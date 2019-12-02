Беларусь завершила переговоры с Австралией по ВТО

Беларусь и Австралия 2 декабря 2019 года в Женеве подписали протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации.

От белорусской стороны протокол подписал Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, от Австралии – Постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон, передает пресс-служба МИД РБ.

«Подписание протокола будет не только способствовать скорейшему завершению процесса присоединения Беларуси к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией», - говорится в сообщении.