Последнее обновление: 02.12.2019 22:05

Беларусь завершила переговоры с Австралией по ВТО

Беларусь и Австралия 2 декабря 2019 года в Женеве подписали протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации.

От белорусской стороны протокол подписал Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, от Австралии – Постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон, передает пресс-служба МИД РБ.

«Подписание протокола будет не только способствовать скорейшему завершению процесса присоединения Беларуси к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией», - говорится в сообщении.

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