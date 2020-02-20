Турция просит у США ракеты Patriot для сдерживания РФ в Сирии

Турция обратилась к США с просьбой разместить две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot на своей южной границе, чтобы предотвратить возможные атаки сирийских войск при поддержке российской авиации.

Об этом Bloomberg сообщил высокопоставленный турецкий чиновник в Анкаре, попросивший об анонимности в связи с чувствительным характером информации.

За последние три недели более десяти турецких военных были убиты на наблюдательных постах в Идлибе в то время, как силы, поддерживающие президента Башара Асада и их российские союзники пытаются сокрушить последний оплот оппозиции.

По словам чиновника, Турция пока не получила ответа США на свою просьбу, которая была передана на прошлой неделе. Посольство США в Турции отказалось от комментариев, передает ТАСС.

Начало боевых действий турецких войск против сирийской армии, на стороне которой пять лет воют российские военные, станет наихудшим вариантом развития событий, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Турция на прошлой неделе начала переброску в Сирию дополнительных подразделений спецназа, боеприпасов и тяжелой техники, включая танки, бронетранспортеры.

Полномасштабная операция в Идлибе с целью остановить наступление армии Асада, которое, по данным ООН, вынудило 700 тысяч человек покинуть свои дома и отправиться в направлении Турции, «может начаться в любой момент», заявил в среду Эрдоган.

«У режима остались считанные дни на то, чтобы прекратить свою агрессию в Идлибе и отступить к территориям, определенным в сочинском соглашении. Это - наше последнее предупреждение», - сказал он, добавив, что «Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам».

В декабре Эрдоган обвинил Россию нарушении в договоренностей по Сирии, из-за чего в Турцию хлынул поток беженцев, размещать которых уже негде: временные лагеря переполнены, в них содержится почти 4 миллиона человек.

Четыре раунда переговоров с российскими чиновниками - два в Турции на прошлой неделе и еще два в понедельник и вторник в Москве - завершились ничем.

«Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила Россия», - сообщил накануне пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калым.

Он добавил, что Турция направит на север Сирии бронетехнику и военных, чтобы «защитить мирных жителей». «У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию», - объяснил он.