Китай высылает трех журналистов The Wall Street Journal

Китай лишил аккредитации трех журналистов американской газеты The Wall Street Journal, заявил в среду, 19 февраля, представитель МИД Китая Ченг Шуанг.

По его словам, поводом стал заголовок статьи постоянного колумниста издания, профессора Bard College Вальтера Рассела Мида, "China Is the Real Sick Man of Asia" ("Китай – действительно больной человек в Азии"), опубликованная 3 февраля.

В Пекине этот заголовок назвали "расистским и клеветническим". В заявлении МИДа говорится, что лишение аккредитации журналистов произошло после того, как издание отказалось "принести официальные извинения и привлечь виновных к ответственности".

The Wall Street Journal в своем Twitter-аккаунте отмечает, что высылка сразу трех журналистов одного СМИ происходит в Китае впервые после эпохи правления Мао Цзэдуна, передает DW.

Санкции коснулись заместителя бюро издания в Китае, американского гражданина Джоша Чина, репортера, гражданина США Чао Дена и австралийца Филипа Вена. Им дано 5 дней на то, чтобы покинуть страну. При этом, как и большинство иностранных СМИ, Wall Street Journal недоступен в Китае.