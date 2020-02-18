Лукашенко улетает в Египет на пару дней

Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет, сообщила пресс-служба президента.

В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов", - говорится в сообщении.

В рамках визита запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом ас-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 км к востоку от Каира.

Одновременно в Каире пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.