Последнее обновление: 18.02.2020 10:57

Лукашенко улетает в Египет на пару дней

Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет, сообщила пресс-служба президента.

В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов", - говорится в сообщении.

В рамках визита запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом ас-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 км к востоку от Каира.

Одновременно в Каире пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.

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