Новая миссия ЕС будет контролировать оружейное эмбарго в Ливии

Евросоюз намерен направить в Средиземное море новую миссию, чтобы контролировать соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе приняли принципиальное решение об этом, детали операции еще предстоит проработать, заявил в понедельник, 17 февраля, глава МИД ФРГ Хайко Мас, передает DW.

По его словам, "военно-морской компонент" этой миссии должен будет сосредоточиться на маршрутах тех, кто доставляет в Ливию вооружения, то есть на восточной части Средиземного моря. Участие военных кораблей - наряду с наблюдением с воздуха через спутники - необходимо, чтобы получать полную картину происходящего.

По данным австрийского министра иностранных дел Александера Шалленберга, прежняя миссия ЕС у берегов Ливии "София" должна быть полностью прекращена. Она была организована для борьбы с преступными группировками, которые организуют доставку мигрантов в Европу, и спасения беженцев. Однако поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, с мая 2019 года наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" производилось лишь с воздуха.

Участники конференции по Ливии, прошедшей в Берлине в январе, договорились о запрете на поставки оружия противоборствующим сторонам и о механизме контроля за прекращением огня в североафриканской стране. Однако, по информации ООН, эти решения нарушаются.