ЕС продлил санкции против Беларуси

Евросоюз на год продлил эмбарго на поставки оружия и техники в Беларусь, а также визовые санкции в отношении 4-х белорусских граждан.

Решение о продлении санкций до 28 февраля 2021 года принято 17 февраля 2020 года, говорится в сообщении Совета ЕС.

«Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на поездки четырех человек, связанных с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах», - говорится в сообщении Совета ЕС.

ЕС также продлил особый режим экспорта в Беларусь снаряжения для биатлона, спортивных винтовок и пистолетов, требующий специального разрешения компетентных органов на каждый случай поставки.

ЕС также продлил санкции в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, по мнению ЕС причастных к исчезновениям в Беларуси оппонентов власти в 1999-2000 годах.

15 февраля 2016 года Совет отменил ограничительные меры в отношении 170 человек и четырех компаний, сохраняя при этом эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении четырех человек.

Министерство иностранных дел Беларуси назвало решение Совета ЕС «пережитком прошлого».

"Разочарованы… Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. - "Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам".

МИД РБ призвал Евросоюз к отказу от санкционных клише, дальнейшему расширению политического диалога с Беларусью.