За право стать единым кандидатом части оппозиции Беларуси поборются 6 человек

В процедуре по выбору единого кандидата от оппозиции на предстоящих выборах будут участвовать 6 представителей белорусской оппозиции. В минувшее воскресенье оргкомитет по проведению праймериз завершил прием соответствующих.

Участником процедуры могут стать любой человек, собравший 200 подписей или выдвинутый партией либо общественной организацией, и заплативший организационный сбор 500 евро.

Заявки на участие подали 6 человек Юрий Губаревич (движение "За свободу"), Анна Канопацкая (экс-депутат), Ольга Ковалькова (БХД), Николай Козлов (ОГП), Павел Северинец (БХД), Алексей Янукевич (партия БНФ). Канопацкая и Ковалькова собирали подписи для участия в праймериз. Остальные участники были выдвинуты своими структурами.

Как сообщалось, единый кандидат будет выбран по итогам трех этапов: интернет-голосования, голосования по результатам поездок в регионы и голосования на запланированном на май Конгрессе демократических сил Беларуси.

Следует отметить, что процедура выбора единого кандидата от оппозиции была поддержана лишь частью белорусской оппозиции. Ряд партий и общественных организаций и движений будут самостоятельно участвовать в президентских выборах.