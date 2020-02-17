Власти Азербайджана пробуют новые методы противодействия акциям оппозиции

Полиция в Баку в воскресенье разогнала акцию против фальсификаций на парламентских выборах. Полицейские задержали популярных политиков и кандидатов за несколько часов до начала акции и вывезли их за город.

Десятки сотрудников полиции собрались перед началом митинга, они задерживали всех, кто пытался протестовать. В МВД корреспонденту BBC, что задержанных нет, а есть лишь "удаленные с места митинга".

Участников акции действительно сажали в автобусы и вывозили за несколько десятков и даже сотен километров от столицы, где просто выпускали на свободу.

Согласно данным ЦИК, на прошедших неделю назад выборах правящая партия "Новый Азербайджан" получила 72 места из 125, при этом почти все остальные места достались маленьким партиям и независимым кандидатам, лояльным президенту Алиеву.

Международные наблюдатели ОБСЕ при этом отметили множество нарушений в ходе проведения голосования и подсчета голосов.

Проблемы были обнаружены на 7% избирательных участков. Среди нарушений наблюдатели зафиксировали давление на избирателей, а оппозиция заявила о вбросах в урны для голосования. В сети появились видео и фотографии выдворения наблюдателей с участков и массовых вбросов бюллетеней.

Президент Ильхам Алиев заявил, что "не было нарушений, которые ставили под сомнение легитимность выборов" и что "ни одна страна не проводит идеальные выборы". Но уже 13 февраля ЦИК отменил результаты выборов в четырех округах.