Венесуэла проводит крупномасштабные военные учения

В Венесуэле в субботу, 15 февраля, начались военные учения, они проходят на всей территории страны, сообщает 16 февраля агентство EPD. В маневрах будут задействованы около 2,4 млн военнослужащих и гражданских лиц.

"Мы устанавливаем перед нашим Отечеством щит против непрекращающейся агрессии", - заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро пояснил в эфире государственного телеканала VTV, что эти учения направлены на то, чтобы противостоять "агрессивным планам" США, Колумбии и Бразилии. Ранее Мадуро, как пишет колумбийское онлайн-издание La opinion, заявил, что "в Бразилии находятся террористические группы, готовящие атаки в Венесуэле".

До этого он же обвинил Бразилию и Колумбию в причастности к нападению на венесуэльскую казарму на границе с Бразилией 22 декабря 2019 года, в результате которого погиб один венесуэльский военнослужащий. И президент Бразилии Жаир Болсонару, и глава колумбийского государства Иван Дуке отрицают подобные обвинения, передает DW.

Последние крупные военные учения Венесуэла проводила в конце сентября 2019 года. Тогда Николас Мадуро отправил несколько десятков тысяч солдат на границу с Колумбией, протяженность которой составляет 2200 километров.

Колумбия считается одним из главных союзников лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который более года назад провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и с тех пор борется за власть с Николасом Мадуро. Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы уже около 50 государств, в том числе Германия.

11 февраля Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу из трехнедельной поездки в Европу и США. Сразу после этого он призвал венесуэльцев к новым протестам против Николаса Мадуро.