Эрдоган обвинил РФ в управлении конфликтом в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия управляет конфликтом в Ливии "на самом высоком уровне".

Соответствующее высказывание турецкого лидера в субботу, 15 февраля, привел турецкий информационный телеканал NTV. Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит оказывать поддержку международно-признанному правительству премьер-министра Фаиза Сарраджа, передает DW.

Как заявил Эрдоган, Москва воздействует на ситуацию посредством частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Турецкий президент сослался на фотографию, на которой якобы запечатлены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий "Ливийской национальной армией" генерал Халифа Хафтар, а также руководитель ЧВК. СМИ связывают частную военную компанию с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

"Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют Вагнером. И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей", - отметил президент Турции.

Кроме того, он обвинил Запад в поддержке генерала Халифы Хафтара. "Он получает оружие, боеприпасы и финансирование", заявил Эрдоган, не назвав при этом конкретных стран-поставщиков.

Между тем в МИД РФ уже отвергли слова турецкого лидера об "управлении конфликтом". " Думаю, что это абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране", - утверждает замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация", - завил он в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

В Ливии после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие отказались признавать результаты голосования. Конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор и привел к фактическому двоевластию в североафриканской стране.

В Триполи при поддержке ООН было создано Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа. Этот парламент назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". С апреля 2019 года Хафтар предпринял ряд попыток наступления на Триполи.

Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, один из визитов состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был и Евгений Пригожин

В конце ноября 2019 года госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера для поддержки "Ливийской национальной армии".

В конце декабря минувшего года Эрдоган утверждал, что в Ливии находятся 2000 наемников из ЧВК Вагнера.