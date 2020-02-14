Последнее обновление: 14.02.2020 15:34

Лукашенко рассказал, за что борется с Россией

Лукашенко утверждает, что все войны и ссоры с Россией возникают исключительно на почве его борьбы за равные условия для субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

«Сейчас все упрекают меня в этих Telegram-каналах, что Лукашенко такой-сякой, торгуется, хочет для себя все вытащить. Я ничего лишнего не хочу. Мы в союзе. И не только в Союзе Беларуси и России, но и в Евразийском экономическом союзе. Мы договорились, что у нас будет торговля товарами и услугами без таможенных пошлин. А какой же союз, если нет равных условий для людей, предприятий?», - сказал Лукашенко в беседе с рабочими Светлогорского ЦКК (цитата пул №3 (https://t.me/dimsmirnov175/9191).

«У вас газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России - 100 или 80. Как с ними конкурировать? Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и равные условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле», - заключил Лукашенко.

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