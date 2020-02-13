Совбез ООН потребовал прекращения огня в Ливии

Спустя более трех недель после окончания берлинского саммита по Ливии Совет Безопасности ООН в среду, 12 февраля, проголосовал за резолюцию, призванную закрепить на правовом уровне достигнутые на этой встрече договоренности по мирному урегулированию в регионе.

Договоренности о путях мирного решения конфликта в Ливии, принятые на берлинской международной конференции 19 января 2020 года, включают 55 пунктов. В частности, речь идет о введении режима продолжительного прекращения огня и запрете на поставки оружия в Ливию.

Документ подписали представители 16 стран и организаций. При голосовании по резолюции Россия воздержалась, передает DW.

Ожидается, что в воскресенье, 16 февраля, министры иностранных дел государств, принимавших участие в берлинском саммите по Ливии, проведут встречу на полях конференции по безопасности в Мюнхене, на которой подведут промежуточные итоги работы по мирному урегулированию в североафриканской стране.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Сегодня находящееся в Триполи международно признанное правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны.

Соперник Сараджа - экс-соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования оказывают серьезное давление на ПНС. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Его поддерживают в той или иной форме Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция выступает на стороне правительства в Триполи.