Лукашенко просил Путина повлиять на российские телеграм-каналы

Лукашенко подтвердил, что на встрече с Путиным в Сочи обсуждал публикации на белорусскую тематику в ряде российских СМИ и Telegram-каналах.

На совещании с руководителям госСМИ Лукашенко сообщил, что просил пресс-секретаря подготовить ему подборку последних публикаций в российских СМИ - крупных, мелких, Telegram-каналах.

"За которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Потому что, когда я веду разговор - не только мы о нефти, газе говорим, атомной станции, деньгах, - я постоянно говорю по вопросам СМИ. Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и для российского. Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает".

Как сообщалось, телеграм-канал «Незыгарь» по итогам переговоров в Сочи написал, что Лукашенко пытался обсудить публикации российских СМИ.

«Лукашенко вывалил в Сочи целую кипу бумаг с распечатками критических публикаций в адрес Беларуси и себя любимого в российских СМИ. Для объяснений вызвали Дмитрия Пескова. Он детально растолковал - как работают в России журналисты, и напомнил, что свобода слова гарантирована Конституцией. Привел пример, какой огромный интерес вызвало интервью Лукашенко "Эхо Москвы". Не преминул напомнить, как белорусские СМИ стороной обходили посла России Михаила Бабича и боялись брать у него интервью», - написал телеграм-канал.

Лукашенко подтвердил, что обсуждал публикации Путиным.

"Он говорит: ты знаешь, страна большая… Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать", - рассказал Лукашенко.