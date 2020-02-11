Последнее обновление: 11.02.2020 17:03

Новый новостной телеканал появится в Беларуси

Белорусские власти приняли решение о запуске новостной телеканала, который будет создан на базе государственного телевидения.

"Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего", - сообщил по итогам прошедшего у Лукашенко совещания с руководителями государственных СМИ.

"Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию… надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом", - сказал сегодня Лукашенко.

Новый канал планируется создать на базе Агентства телевизионных новостей, предполагается, что он будет вещать с 7.00 до 24.00.

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