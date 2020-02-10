Меркель не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет принимать участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил глава мюнхенского форума Вольфганг Ишингер на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 10 февраля, пишет DW.

ФРГ в этом году представят федеральные министр иностранных дел Хайко Мас, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Меркель с 2008 года участвовала в мероприятии каждые два года, последний раз она приезжала на конференцию в 2019-м.

Конференцию в Мюнхене посетят также федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министры Канады и Нидерландов Джастин Трюдо и Марк Рютте, а также глава МИД России Сергей Лавров. В конференции примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

В 2020 году ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В ней примут участие представители более 40 стран, а также бизнеса и международных организаций.