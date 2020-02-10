Россия заявила о готовности обменяться послами с Украиной

Россия готова к обмену послами с Украиной, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что после начала российской агрессии в Украине Киев отозвал своего посла из Москвы.

«Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях. И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения», - сказал Лавров.

Он отметил, что один раз встречался с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко: это случилось на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года.

«Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз», - Лавров.

Россия отозвала своего посла из Украины в феврале 2014 года на фоне происходящих в Майдане событий. Украина вызвала для консультаций своего посла в марте 2014 года в результате аннексии Крыма.