Последнее обновление: 10.02.2020 10:21

Иран в третий раз не смог вывести спутник на орбиту

После двух неудач в 2019 году Иран в воскресенье, 9 февраля, вновь не смог вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования земли "Зафар".

Как заявил официальный представитель Минобороны Исламской Республики, ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник на расчетную орбиту. Ожидалось, что "Зафар" совершит 15 облетов вокруг Земли в сутки, передает DW.

В целом, в военном ведомстве расценили запуск ракеты-носителя как успешный, добавив, что выявленные недостатки будут в ближайшее время устранены. Однако дату нового пуска пока озвучивать не стали.

Запуск спутника был приурочен к 41-й годовщине исламской революции, которую Иран будет отмечать 11 февраля. Как заявляют в Тегеране, иранские спутники не преследуют военных целей, а необходимы для изучения погоды, предсказания стихийных бедствий. Однако предыдущие запуски вызвали международную критику. В Израиле и США предполагают, что космическая программа Ирана может служить целям разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.

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