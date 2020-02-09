Власти Казахстана заявили об участии 1 тыс. человек в массовой драке

В массовой драке на юге Казахстана приняли участие почти 1 тыс. человек, сообщил Аким Жамбылской области Казахстана Аблай Мырзахметов.

По его словам, 44 человека, которые были задержаны полицейскими, освободили из-под стражи. Сотрудники правоохранительных органов не смогли доказать их причастность к беспорядкам. Сейчас в отделениях полиции остаются 47 человек.

Массовая драка на юге Казахстана произошла вечером 7 февраля. Беспорядки начались в селе Масанчи Кордайского района. Возникший конфликт, который перерос в драку со стрельбой, снимали на смартфоны и выкладывали в соцсетях, что привело к эскалации: к месту событий начали стягиваться жители соседних поселений. Позднее столкновения начались и в других населенных пунктах района, передает РБК.

В результате беспорядков погибли восемь человек. В медицинские учреждения обратились 123 человека, из них 39 с огнестрельными ранениями. 75 человек после оказания помощи были выписаны из больниц.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудники госорганов, чьи действия привели к массовым беспорядкам и дракам со стрельбой в селах Кодайского раона Жамбылской области Казахстана, будут наказаны. По его словам, сейчас ситуация в Кодайском районе стабилизирована.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт. Он пообещал, что позже власти сообщат детали произошедшего и назовут зачинщиков.

Массовой драке предшествовал инцидент, произошедший днем 7 февраля в селе Сортобе, которое расположено в нескольких километрах от Масанчи. Там местные жители совершили нападение на полицейских. В социальных сетях также распространяется версия, что конфликт начался после того, как дунгане избили нескольких мужчин казахской национальности.

Дунгане — исповедующая ислам народность, преимущественно проживающая в Киргизии, южном Казахстане и Узбекистане. Они являются потомками китайцев, переселившихся в Среднюю Азию из Китая во второй половине XIX века из-за преследований со стороны местных властей. Сейчас в КНР проживают почти 10 млн китаеговорящих мусульман хуэйцзу, которых часто относят к дунганам.

Село Масанчи, где возникли беспорядки, считается одним из центров диаспоры дунган. По данным переписи 2009 года, на 90% его население составляли дунгане. Остальные 10% поровну распределились между казахами и русскими. Всего на тот момент в селе проживали более 13,5 тыс. человек.