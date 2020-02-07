Самолет с частью российской делегации не смог приземлиться в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин один на один проводят переговоры в Красной Поляне в формате рабочего завтрака.

Как сообщает БелТА, часть российской делегации так и не смогла прибыть в Сочи. Причина - сложные погодные условия. В результате борт отправили в аэропорт Минеральные Воды.

Самолет специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси с двухчасовой задержкой. На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, пресс-секретарь президента РФ Д.Песков.

«Есть только один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах. И вы его знаете», - сказал Песков с борта развернутого самолета, комментируя отсутствие российской делегации на переговорах Путина и Лукашенко.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.