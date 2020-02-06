В Туркменистане мужчинам старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет

В государственные учреждениях и предприятиях Лебапского велаята Туркменистана работникам мужского пола в возрасте выше 40 лет запретили красить волосы в чёрный цвет.

Корреспондент Радио Азатлык в Лебапе, сообщивший об этом запрете, рассказал, что в то же время от тех, у кого естественный цвет волос, требуют дать им седой оттенок.

«Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос. Это требование появилось 1 февраля», - сообщил 4 февраля корреспондент, работающий анонимно по соображениям безопасности.

По словам корреспондента, беседовавшего с несколькими работниками бюджетных организаций, в частности учителями школ и медработниками в Фарапском этрапе, данный запрет имеет устный характер.

Он добавил, что руководители госорганизаций объясняют это «поседевшими волосами» президента Гурбангулы Бердымухамедова.

«Руководители учреждений говорят, что если в Лебапский велаят приедет Аркадаг, то на встречи с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди», сослался корреспондент на слова бюджетного работника и Фарапского этрапа.

Мужчины бюджетники выражают недовольство тем, что когда Бердымухамедов сам красил волосы в чёрный цвет от них тоже требовали скрывать седину под чёрной краской, а теперь требуют совершенно обратное.

«Сейчас очень много тех, кто красит волосы в чёрный цвет. Потому что буквально два года тому назад руководители госучреждений требовали от седовласых работников красить волосы. Боясь потерять работу, люди соглашались красить волосы. А теперь даже у тех, чей естественный цвет волос чёрный требуют подкрашивать в седой цвет», недоумевает бюджетник из Фаряпа.

Радио Азатлык не удалось получить комментарии по поводу требований к цвету волос в хякимликах Лебапского велаята и Фарпского этрапа. Государственные СМИ тоже ничего об этом не сообщают.

Напомним, что в июле 2018 года государственные медиа в Туркменистане неожиданно явили президента Бердымухамедова в новом имидже с седыми волосами. До этого президент был известен тем, что красил свою шевелюру в чёрный как смола цвет.

А в последние полтора года на фото и видео в официальных СМИ Бердымухамедов начал постепенно седеть и на сегодняшний день его волосы практически полностью стали белыми.

Также после того, как Бердымухамедов начал седеть в августе 2018 года был введён запрет на покраску волос в женских салонах красоты и мужских парикмахерских.

А в январе 2019 года в связи с изменениями в имидже президента в государственных учреждениях, высших и средних учебных заведениях Туркменистана потребовали незамедлительно поменять портреты президента.

Для сведения, в госучреждениях Туркменистана работникам мужского пола уже много лет запрещено отращивать длинные волосы и бороду.