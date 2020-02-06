Последнее обновление: 06.02.2020 09:59

ВОЗ: Эффективного лекарства от коронавируса пока нет

Эффективных терапевтических средств против коронавируса 2019-nCoV пока не существует, заявил в среду, 5 февраля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы эффективном лекарстве, разработанном исследователями Чжэцзянского университета в Китае, и прорывных исследованиях британских ученых. ВОЗ рекомендует провести случайные выборочные тесты всех вакцин, передает DW.

Американский фармацевтический концерн Gilead объявил, что начал клинические испытания пациентов в Китае, инфицированных новым коронавирусом, с использованием экспериментального препарата под названием Remdesivir, но подчеркнул, что работа пока еще находится на стадии исследования и нигде в мире не одобрена. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об исследовательских работах в России. По его словам, они на ранней стадии, клинических испытаний еще не было, потребуется от восьми до десяти месяцев.

В КНР отправится команда международных экспертов для работы с китайскими специалистами. ВОЗ считает, что министерства здравоохранения всех стран должны передавать друг другу все последние данные по ситуации.

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