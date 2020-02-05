В Беларуси число сторонников союза с Россией снизилось на треть

Только за один 2019 год в Беларуси число сторонников союза с Россией снизилось с 60,4% до 40,4%.

Об этом сообщает Белсат со ссылкой на результаты социологического исследования зарегистрированной в Польше Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Исследование проводилось в декабре 2019 года. Среди опрошенных – люди из разных регионов Беларуси, причем не только городское, но и сельское население. Выборка составила 1061 человека, которые были опрошены методом face-to-face.

Из сведений Белорусской аналитической мастерской следует, что в течение 2019 года в белорусском обществе произошла смена геополитической ориентации. Процент сторонников союза с Россией снизился с 60,4% до 40,4%.

При этом, с сентября по декабрь 2019 года снижение числа сторонников союза составило 14,7% с 54,8% до 40,4%.

Одновременно усилились проевропейские настроения в обществе: число сторонников вступления в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.

Абсолютное большинство белорусов – 74,6% – убеждены, что Беларусь и Россия должны быть полностью независимыми государствами, но иметь дружеские отношения с открытой границей, отсутствием виз и таможни. А вот 6,6% опрошенных считают, что отношения с Россией не должны отличаться от отношений с другими странами, – то есть, должны существовать закрытая граница, таможня и визы.

За объединение Беларуси и России в союзное государство высказались 12,8% респондентов, а за вхождение в состав РФ – 3,7%.