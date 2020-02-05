Трамп не поздоровался, Пелоси разорвала копию его речи в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа с ежегодным обращением «О положении страны» спикер палаты представителей Ненси Пелоси разорвала свою копию речи президента. Трансляцию вел телеканал Fox.

Во время выступления Трампа она вместе с вице-президентом Майком Пенсом сидела за его спиной. Когда президент закончил, все встали и начали аплодировать, Пелоси в этот момент пополам разорвала свою копию речи и откинула бумаги в сторону.

Перед началом мероприятия, когда Трамп поднимался на трибуну, он отказался пожать руку Пелоси. Тогда же он передал ей и Пенсу папки с документами, передает РБК.

Отвечая на вопрос корреспондента Fox News о том, почему она порвала листы, Пелоси сказала, что ее действие «было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы».

В сентябре прошлого года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа.