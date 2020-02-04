Администрация Трампа определилась с кандидатурой посла в Беларусь

Администрация Трампа, вероятно, впервые за 12 лет назначит послом США в Беларуси дипломата-ветерана Джули Фишер.

Об этом пишет Foreign Policy.

Фишер, профессиональный дипломатический работник, в настоящее время является заместителем помощника государственного секретаря по Западной Европе и Европейскому союзу. Ранее она работала заместителем постоянного представителя миссии США в НАТО, а также в посольствах США в Украине, Грузии и России.

Назначение Фишер потребует решения президента США и последующего утверждения Сенатом.

В минувшую субботу Майк Помпео стал первым государственным секретарем США, посетившим последнюю диктатуру в Европе Беларусь более чем за 25 лет. После переговоров с Лукашенко он отметил важность назначения посла США в Беларуси.

«Я надеюсь, что это произойдет быстро ... Я думаю, что это то, что мы скорее всего увидим в обозримом будущем», - сказал он.

«Мы уже улучшили наши дипломатические возможности здесь. Мы почти удвоили количество дипломатов, которые у нас есть. Я думаю, что это уже принесло пользу Соединенным Штатам, собственно, как и Беларуси», - сказал Помпео.