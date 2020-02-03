Узбекистан отверг попытку США настроить его против Китая

Узбекистан отклонил попытки США сплотить центральноазиатские государства против Китая, чтобы заставить Пекин прекратить дискриминацию мусульман-уйгуров.

"Мы желаем видеть Центральную Азию как регион стабильного развития, благополучия и сотрудничества, и нам совсем не хотелось бы ощущать на себе неблагоприятные политические последствия некоего соперничества в регионе между крупными державами", - сказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в понедельник, 3 февраля, в Ташкенте, передает DW.

Госсекретарь США Майк Помпео в настоящее время находится в регионе, чтобы обсудить ситуацию с уйгурами в КНР. В ходе визита в Ташкент он заявил, что поднимет уйгурский вопрос с лидерами всех пяти стран Центральной Азии - Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. "Как я уже сделал это вчера в Казахстане, в ходе сегодняшних частных встреч я планирую обсудить репрессии, которым китайская компартия подвергает мусульман-уйгуров, казахов и представителей других национальных меньшинств в Синьцзяне", - сказал Помпео.

Заявления госсекретаря США ставят правительства центральноазиатских государств в неловкое положение, поскольку они сильно зависят от Китая в сфере внешней торговли и инвестиций. 2 февраля Помпео призвал "все страны присоединиться к США в стремлении добиться незамедлительного прекращения репрессий" и обеспечить безопасное убежище для тех, кто желает бежать из Китая. Лидеры стран Центральной Азии, однако, избегают любой критики политики КНР.

По оценкам ООН и правозащитных групп, власти КНР содержат в суровых условиях от 1 млн до 2 млн человек, в основном мусульман-уйгуров, в рамках кампании Пекина по борьбе с терроризмом.