Оппозиционные партии Азербайджана думают о фракции в будущем парламенте

Оппозиционные партии Азербайджана, выдвинувшие наибольшее число кандидатов на предстоящие 9 февраля внеочередные выборы в Милли меджлис (парламент) страны, не исключают создания парламентской фракции в случае избрания своих представителей в законодательный орган.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления лидеров оппозиционных партий.

Оппозиционные партии также едины во мнении, что необходим переход от мажоритарной к пропорциональной либо смешанной системе выборов в парламент, от которой страна отказалась по итогам конституционного референдума 2002 года.

Среди других важных пунктов программы этой партии - переход от президентской формы правления к парламентской республике, принятие пакета законов, направленных на обеспечение социальной справедливости и усиление социальной защиты населения, в том числе снижение безработицы, повышение зарплат и пенсий, а также урегулирование нагорнокарабахского конфликта.

Во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане участвуют 19 политических партий, которые выдвинули в общей сложности более 250 кандидатов. Наибольшее число претендентов - 123 - баллотируется от правящей партии «Ени Азербайджан» ("Новый Азербайджан"), которая рассчитывает более чем на 70 депутатских мандатов в новом парламенте. В целом зарегистрировано более 1340 кандидатов. Свыше 80% из них баллотируются в порядке самовыдвижения.

5 декабря прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 9 февраля 2020 года.

Милли меджлис Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов, проходящих по мажоритарной системе. Парламент пятого созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года. Парламентские выборы в стране проходят каждые пять лет. Очередные выборы должны были пройти в ноябре 2020 года.