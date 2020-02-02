Последнее обновление: 02.02.2020 10:02

Палестина разрывает отношения с США и Израилем

Палестинская национальная автономия полностью прекращает отношения с Израилем и США. Об этом объявил глава автономии Махмуд Аббас в субботу, 1 февраля, на внеочередном заседании глав МИД стран-членов Лиги арабских государств в Каире.

По его словам, Вашингтон и Тель-Авив уже проинформированы об этом решении, передает DW.

Будет прервана, в том числе, и совместная работа в сфере безопасности, пояснил Аббас. Ранее палестинцы сотрудничали с израильскими силами безопасности на западном берегу реки Иордан, а также с американской спецслужбой ЦРУ.

В качестве причины решения Аббас назвал несоблюдение Израилем и США предыдущих договоренностей и международного права. Глава палестинской автономии также заявил, что не принимает новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестинско-израильского конфликта. Другие страны-члены Арабской лиги тоже раскритиковали инициативу, заявив, что она не приведет к заключению справедливого мирного соглашения.

28 января Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме предложил план урегулирования ближневосточного конфликта. В частности, Трамп выступил за создание в рамках концепции двух государств полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, где Америка готова открыть посольство. При этом Иерусалим будет, по замыслу Трампа, оставаться "неделимой столицей" Израиля. По мнению наблюдателей, план президент США носит противоречивый характер.

В 2017 году палестинцы прервали дипломатические отношения с США в ответ на решение Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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