В Китае рядом с эпицентром коронавируса произошла вспышка птичьего гриппа

В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.

Вспышка птичьего гриппа произошла на ферме в районе Шуанцин города Шаоян. Всего на ней содержалось 7850 кур, из которых 4500 заразились и погибли. Из-за угрозы распространения эпидемии власти изъяли с фермы более 17 тыс. домашних птиц, случаев заражения человека не зарегистрировано, передает РБК.

Сообщение о вспышке птичьего гриппа в Хунани появилось на фоне распространения из Китая неизвестного ранее коронавируса. Вспышка пневмонии, которую он вызывает, произошла в декабре прошлого года в административном центре Хубэя — Ухане. По последним данным, жертвами заболевания стали более 300 человек, еще 14 тыс. заразились.

Помимо Китая, случаи заболевания выявили и в других странах, в том числе в Японии, США, Германии, Австралии, Франции и Южной Корее. 31 января двух заразившихся граждан Китая, а также контактировавших с ними госпитализировали и в России.