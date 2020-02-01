США вводят режим ЧС из-за коронавируса

С воскресенья, 2 февраля, США вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за китайского коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.

Решение принято после того, как чрезвычайной ситуацию с распространением коронавируса назвала Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), передает DW.

С 17.00 американского времени в воскресенье вводится запрет на въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае. Все американцы, возвращающиеся из Китая, должны быть подвергнуты тщательному медицинскому обследованию, а те, кто побывал в китайской провинции Хубей, где началась вспышка коронавируса, будут направлены в двухнедельный карантин.

Аналогичные чрезвычайные меры приняты в Италии, Сингапуре и Монголии. Эвакуацию своих граждан из страны проводят Германия, США, Япония, Великобритания, Франция, Южная Корея и Индия. Многие страны рекомендуют своим гражданам не ездить в Китай.