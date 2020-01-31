Россия выявила первых 2 больных коронавирусом

Россия выявила первых двух заболевших коронавирусом в Забайкалье и Тюмени, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Оба инфицированных - граждане Китая.

“У них было достаточно легкое течение (болезни). Риска распространения заболевания нет”, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Reuters.

Число умерших от нового вируса во всем мире достигло в пятницу 213 человек, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о глобальной чрезвычайной ситуации.

Голикова сообщила, что с 1 февраля РФ ограничивает авиасообщение с Китаем для всех российских компаний, кроме Аэрофлота, выполняющего рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Четыре китайские авиакомпании продолжат полеты в Москву.

Ограничения грузовых перевозок с Китаем не планируется.