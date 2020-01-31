Последнее обновление: 31.01.2020 13:08

США назвали транзит газа через Украину фактором сдерживания агрессии России

США поддерживают транзит российского газа через территорию Украины, поскольку считают его «стратегическим сдерживающим фактором» российской агрессии в будущем.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, которое было опубликовано накануне рабочего визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев, передает РБК.

Госдеп напомнил о санкциях, которые США ввели в декабре против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

В своем сообщении Вашингтон также подчеркнул, что США «поддерживают энергетическую независимость Украины от российского доминирования».

Помпео прибыл на Украину в пятницу. В планах госсекретаря США встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны страны Андреем Загороднюком.

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