Последнее обновление: 31.01.2020 08:11

Госдеп США рекомендует американцам не ездить в Китай

Госдепартамент США в связи с распространением нового вида коронавируса включил Китай в «красный» список стран, которые категорически не рекомендуется посещать. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе также отметили, что граждане США должны быть готовы к введению ограничений на поездки в Китай без предварительного уведомления. Уточняется, что американские коммерческие перевозчики уже сократили маршруты в Китай и обратно. Американским гражданам, которые в настоящий момент находятся в КНР, рекомендовано покинуть страну, передает РБК.

Ранее Госдеп США разрешил американским дипломатам и членам их семей покинуть Китай в связи со вспышкой коронавируса. Уточнялось, что из китайского города Ухань было эвакуировано 210 граждан США.

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