В ВС Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности

Министр обороны Виктор Хренин приказал начать внезапную проверку боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси.

"30 января по распоряжению министра обороны под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны начата комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Главной целью проверки является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил - готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки", - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности, им предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.